Amerikaanse vluchten geannuleerd door aswolk uit Rusland

De Amerikaanse maatschappij Alaska Airlines is genoodzaakt een deel van haar vluchten in de staat Alaska te annuleren vanwege de vulkanische aswolk die momenteel, vanuit Rusland, richting Noord-Amerika beweegt.

Waar eerst alleen vluchten in het westelijke deel van Alaska werden gehinderd door de aswolk verstoort die nu ook het vliegverkeer vanuit onder andere Anchorage en het relatief zuidelijk gelegen Juneau. Het is nog onbekend of de wolk ook vluchten van en naar Canadese vliegvelden zal hinderen.

De uitbarstingen die tot de aswolk hebben geleid vonden begin april plaats op het schiereiland Kamtsjatka in het verre oosten van Rusland. De eruptie van Bezymjanny-vulkaan, een van de actiefste vulkanen ter wereld, zette de Russische luchtvaartautoriteit ertoe aan een Notice to Airmen (NOTAM) te publiceren met een waarschuwing voor een grote aswolk. Tevens werd er een code rood, de hoogste schaal van de gevarenclassificatie in de luchtvaart, afgegeven.

In de Verenigde Staten is voorlopig nog geen NOTAM afgegeven voor de aswolk. Alaska Airlines kiest er echter voor bepaalde vluchten, uit voorzorg, te annuleren. Ook in Japan leidden de vulkaanuitbarstingen al tot diverse annuleringen en vertragingen.