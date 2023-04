Boeing stopt levering 737 MAX vanwege problemen bij leverancier

Boeing heeft de levering van de 737 MAX tijdelijk gestopt in verband met een probleem bij leverancier Spirit AeroSystems. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van het aluminium in de staart van het vliegtuig.

De kans bestaat dat dit probleem effect heeft op alle vanaf 2019 geproduceerde 737 MAX-vliegtuigen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer spreekt dan ook over een ‘significant’ aantal toestellen waarvan de levering nu gestopt is.

Spirit AeroSystems heeft volgens Boeing gebruik gemaakt van een ‘niet-standaard’ proces bij het installeren van twee fittingen in de romp van bepaalde modellen, waardoor de mogelijkheid is ontstaan dat de constructie niet voldoet aan de kwaliteitseisen. De gevonden fout heeft geen effect op reeds operationele machines van de 737 MAX-serie.

Dit nieuws komt voor Boeing op een vervelend moment vanwege het recente besluit extra in te zetten op de productie van de 737 MAX vanwege de grote interesse voor dit type. Na de dodelijke ongelukken in 2018 en 2019 leek het de fabrikant te lukken uit een diep dal te komen met het geplaagde model.

Luchtvaartmaatschappijen als Southwest Airlines, United Airlines en Air India plaatsten grote orders voor de MAX waarvan de afgesproken leveringsdatum nu onder druk komt te staan. En dat terwijl Rynair-topman Michael O’Leary zich recent optimistisch uitsprak over het plaatsen van een bestelling voor nieuwe 737’s. Vorige maand zijn de gesprekken hierover hervat na achttien maanden te hebben stilgelegen vanwege onvrede over de situatie bij Boeing. Het laatste nieuws zal mogelijk zand in de motor zijn voor voortzetting van deze gesprekken.

Direct na bekendmaking van het probleem daalde de beurswaarde van Boeing met 5,3% en van Spirit AeroSystems met 11,8%.