Eindhoven Airport terug op oude niveau

Eindhoven Airport heeft vorig jaar 6,3 miljoen passagiers mogen verwelkomen, slechts iets minder dan in 2019, toen 6,7 miljoen reizigers gebruikmaakten van de luchthaven.

Behalve dat het aantal passagiers toenam was Eindhoven Airport ook, voor het eerst sinds 2019, weer winstgevend. Het vliegveld noteerde een totale winst van grofweg 19 miljoen euro. In 2020 en 2021 werden verliezen genoteerd van 2,3 miljoen en 10 miljoen euro. In totaal keert de luchthaven 5,6 miljoen euro aan dividend uit over 2022.

Ook het netwerk vanaf Eindhoven Airport zag groei. Het aantal bestemmingen vanaf de luchthaven is gegroeid naar 89 en de hoeveelheid vluchten is toegenomen tot 40.252, wat nog maar krap onder het toegestane maximum van 41.500 vliegbewegingen zit.

‘Er was na twee jaar van reisbeperkingen een sterke behoefte om te reizen naar familie of vrienden of met het vliegtuig op vakantie te gaan’, aldus Roel Hellemons, CEO van Endhoven Airport. Naast een grotere hoeveelheid passagiers hebben ook onder andere hogere landingsgelden en parkeerkosten de Eindhovense luchthaven geholpen bij het realiseren van een recordwinst.