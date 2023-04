Nederlandse Maeve Aerospace presenteert elektrisch vliegtuig

Het in Delft gevestigde Maeve Aerospace heeft het ontwerp van de Maeve 01 gepresenteerd. Dit is een update van de Echelon 01 die januari 2022 werd getoond. Met ruimte voor 44 passagiers zal dit het eerste volledig elektrische vliegtuig worden dat kan concurreren met bestaande passagiersvliegtuigen.

Dit passagiersaantal is vooralsnog een unicum in de elektrische luchtvaart. Op verschillende plekken in de wereld wordt gewerkt aan het bouwen van een volledig elektrisch vliegtuig, maar allemaal met ruimte voor minder dan tien passagiers. Met dit ontwerp, met een bereik van 400 kilometer, hoopt Maeve dan ook te kunnen doorbreken in de markt van bestaande populaire vliegroutes. Er is berekend dat er jaarlijks zo’n 200 miljoen mensen een vlucht maken van minder dan 400 kilometer en dat er 1200 vliegtuigen nodig zijn om deze vluchten uit te voeren.

Maeve wil technisch het verschil maken door in te zetten op batterijtechniek die op dit moment nog niet in productie is. De filosofie is dan ook dat je niet moet ontwerpen voor de technologie die nu beschikbaar is, maar voor de technologie die beschikbaar is wanneer het vliegtuig moet gaan vliegen.

Een kernbegrip in de batterijtechnologie is de energiedichtheid van een batterij. Oftewel, hoeveel energie kan een batterij per kilo meenemen, uitgedrukt in Watt-uur per kilogram (Wh/kg). Hoe hoger dit getal, hoe meer energie een batterij-elektrisch vliegtuig kan meenemen zonder in gewicht te hoeven toenemen. Veel lithium-ion batterijen, zoals die in elektrische auto’s en telefoons, hebben een energiedichtheid van ongeveer 250 Wh/kg. Elon Musk deed ooit de uitspraak dat elektrisch vliegen rendabel wordt vanaf een energiedichtheid van 400 Wh/kg. Maeve, in samenwerking met batterijfabrikant Amprius, gaat ervan uit dat wanneer de Maeve 01 in 2029 op de markt komt, die een energiedichtheid van 500 Wh/kg gaat hebben. Potentiële routes van de Maeve 01

Flexibiliteit

Het woord dat het meest van toepassing is op het ontwerp van de Maeve 01 is flexibiliteit. In de eerste plaats doordat het airframe de mogelijkheid biedt in de loop van tijd nieuwe batterijen te plaatsen. Een vliegtuig gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en de verwachting is dat de batterijtechniek in die periode sterk zal verbeteren. Waar Maeve in 2030 mikt op een bereik van iets meer dan 400 kilometer, verwachten ze dat tien jaar later hetzelfde vliegtuig met nieuwe batterijen over de 700 kilometer moet kunnen halen.

Het beperkte bereik van elektrische vliegtuigen is een reëel bezwaar, maar op deze manier zullen kopers van het vliegtuig profiteren van ontwikkelingen in de techniek zonder een nieuwer model te hoeven kopen. Een noviteit in de luchtvaartindustrie.

Daarnaast zal de Maeve 01 ook op de grond meer flexibiliteit geven dan andere vliegtuigen. Doordat er een elektromotor in het neuswiel geplaatst wordt, zal het mogelijk zijn zonder tow truck en draaiende propellers naar de startbaan te taxiën. Het vliegtuig zal namelijk de mogelijkheid hebben achteruit te rijden en daarmee zelfstandig van de vliegtuigopstelplaats te komen. Zo kan er direct vertrokken worden nadat er in 35 minuten is opgeladen en zal er niet op een tow truck gewacht hoeven worden. Ondanks het toegenomen gewicht maakt het plaatsen van deze extra motor het vliegtuig energiezuiniger doordat het taxiën efficiënter gaat dan wanneer de propellers de aandrijving doen.

Al met al een indrukwekkend ontwerp waarin de voordelen van elektrificatie worden benut en de nadelen in de loop van tijd steeds minder groot worden.

Nu het ontwerp staat gaat het tijd worden tot productie over te gaan, een stap waarvoor veel geld nodig is. Maar ook financieel lijkt het Delftse bedrijf goed op weg. Juni vorig jaar werd de eerste grote investering van 3,5 miljoen euro gedaan en afgelopen december deed de Europese Commissie een toezegging van 17,5 miljoen euro.