Schiphol zorgt voor vertraging: ‘Moeten zaak afwachten’

Schiphol wil door middel van een rechtszaak meer ruimte krijgen voor het gebruik van een sneller 5G-netwerk. De luchthaven spant de zaak samen aan met Havenbedrijf Rotterdam.

Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, introduceerde deze week het Nationaal Frequentieplan naar aanleiding van de ingebruikname van de 3,5 GHz-band voor mobiele communicatie. Een kwart daarvan is voor eigen gebruik, zoals de mobiele netwerken waar Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam zelf voor zorgen. Zij kunnen hierdoor nóg snellere 5G-verbinding aan de consument bieden. De verdeling is gebaseerd op verschillende belangen. Een woordvoerder van Adriaansens geeft bij de NOS aan dat zo goed mogelijk geprobeerd is een eerlijke verdeling te maken. Het restant wordt geveild onder telecomproviders.

Meer ruimte 5G

Schiphol legt zich samen met de haven van Rotterdam niet neer bij deze verdeling. De twee bedrijven snakken naar meer. Het vliegveld gebruikt bijvoorbeeld het 5G-netwerk voor de automatisering van de bagagekelder. Zij moet hiervoor haar eigen mobiele netwerk gebruiken. Schiphol, dat van de overheid aanvankelijk de komende jaren moest krimpen, maar door een aangespannen rechtszaak van luchtvaartmaatschappijen dat voorlopig nog niet hoeft, stelt dat verdere innovatie en digitalisering door de kleine 5G-ruimte in het geding komt.

Veiling uitgesteld

Wat nog meer in het geding komt is de introductie van de snellere variant van het 5G-netwerk. Doordat Schiphol de overheid voor de rechter sleept, kan de nieuwere versie nog niet haar intrede doen. Dat geldt eveneens voor de veiling onder telecomproviders. ‘Het is nog niet duidelijk of de veiling kan doorgaan. Het is vervelend als er opnieuw vertraging zou ontstaan, maar tegen een besluit van de overheid mag je beroep aantekenen. Die zaak zullen we moeten afwachten’, zegt een woordvoerder van Adriaansens.