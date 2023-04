Annuleringen Transavia, duizenden reizigers gedupeerd

De meivakantie staat alweer voor de deur. Transavia kan tijdens deze periode niet over haar volledige vloot beschikken.

Normaal gesproken heeft Transavia 45 toestellen in dienst. Echter, zes daarvan zijn momenteel niet bruikbaar. Vier geleasede machines moeten aan de grond blijven staan omdat die kampen met ‘problemen met papierwerk’. Voorheen vlogen de toestellen, volgens Planespotters.net geregistreerd als PH-HBK, PH-HBL, PH-HBM en PH-HBN, voor Blue Air uit Roemenië. Tevens moeten twee Transavia-vliegtuigen noodgedwongen aan de grond staan, omdat het onderhoud ervan langer duurt dan aanvankelijk de bedoeling was. De luchtvaartmaatschappij laat aan De Volkskrant weten dat ‘monteurs wachten op Boeing-onderdelen’. Om welke toestellen het gaat, wordt niet gezegd.

Vliegtuigen niet op tijd terug

Eind april vangt de meivakantie in Nederland aan. Verwacht wordt dat de zes toestellen van Transavia niet op tijd hun rentree in het luchtruim kunnen maken. Een forse tegenvaller, vooral omdat tijdens deze vakantie veel mensen met het vliegtuig op vakantie willen. Hoewel de meivakantie pas eind deze maand aanvangt, ondervindt de dochteronderneming van KLM nu al hinder. Vanaf begin april moest Transavia al vluchten annuleren.

Gedupeerde reizigers

In totaal zijn ongeveer vijftigduizend reizigers getroffen door de annuleringen. Een woordvoerder van de maatschappij geeft aan dat 85 procent omgeboekt is. De overige vijftien procent moet een bittere pil slikken: hun vakanties vallen in het water door de annuleringen. Indien de gecancelde vlucht binnen twee weken zou vertrekken, hebben reizigers volgens Europese richtlijnen recht op compensatie; indien de vlucht buiten die twee weken aanvangt, lopen de gedupeerde passagiers die mis. Overige kosten vergoedt Transavia eveneens niet. ‘Het is een heel vervelende samenloop van omstandigheden’, aldus de woordvoerder.