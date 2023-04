A330 en 737 onder vuur | Video

Een Airbus A330 van Saudia Airlines ging gisterenochtend in vlammen op toen het toestel op luchthaven van Khartoum (Soedan) stond.

De machine, registratie HZ-AQ30, steeg in de ochtend vanuit Riyadh op naar de Soedanese stad. De A330 landde daar veilig, maar toen het vliegtuig eenmaal op de luchthaven stond, ging het mis. ’s Ochtends braken in heel het land gevechten uit tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces (RSF). De afgelopen weken liepen de spanningen tussen beide partijen op wegens de integratie van de RSF in het leger. Hoewel de Verenigde Naties en buitenlandse diplomaten probeerden de spanningen te beteugelen, liep het zaterdagochtend alsnog uit de hand. #Aviation: At least two aircraft have been severely damaged at Khartoum Airport, Sudan 🇸🇸 as country's Rapid Support Forces (RSF) take control of the airport during an ongoing coup attempt. The aircraft include a Saudi Airline Airbus A330 & SkyUp Boeing 737. #aviationgeek #avgeek pic.twitter.com/0Q5sPxi40n— Defence Insider (@defence_insider) April 15, 2023

Toestellen raken fors beschadigd

In Khartoum zouden schoten en explosies waargenomen zijn. RSF claimt het internationale vliegveld van de stad onder controle te hebben gekregen. Op sociale media circuleerden video’s van RSF-soldaten die zich op het platform van de luchthaven van Khartoum bevonden. Als gevolg van de gevechten raakten twee machines beschadigd. Behalve de A330 kreeg een Boeing 737-800 van SkyUp en opererend voor Sun Air, registratie UR-SQH, het zwaar te verduren. Op social media gaan afbeeldingen rond van de toestellen die zwaar toegetakeld op het platform staan. Several aircraft damaged including a Saudia A330 at Khartoum Airport as Sudan’s paramilitary Rapid Support Forces takes control of the airport after days of tension in the country. pic.twitter.com/sVG3nT8VPp— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 15, 2023

Ambassade in Soedan

Saudia Airlines bevestigt het incident. ‘De A330 van Saudia op weg naar Saoedi-Arabië werd blootgesteld aan schade door schoten (…) met passagiers en bemanning aan boord’, aldus een verklaring van de luchtvaartmaatschappij aan Khaleej Times. Hoe de inzittenden geëvacueerd zijn, wordt niet nader toegelicht. Wel zouden de bemanningsleden ondergebracht zijn bij de Saoedische ambassade in Soedan. ‘Ondertussen zijn vliegtuigen die over Soedan vliegen teruggekeerd en zijn alle andere vluchten (van Saudia Airlines, red.) van en naar Soedan opgeschort om de veiligheid van de reizigers en de bemanningsleden te waarborgen.’ Een reactie van SkyUp is nog niet naar buiten gebracht.