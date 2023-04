A380 moet bijtanken tijdens vlucht

Een Airbus A380 van British Airways maakte een ongeplande landing in Orlando. Het weer bij aankomst in Miami was er de oorzaak van dat de machine twee vergeefse pogingen deed om daar te landen. De vliegers namen geen risico om met brandstoftekort te worden geconfronteerd en besloten tot een uitwijk.

De Superjumbo, registratie G-XLEE, steeg afgelopen vrijdagochtend rond de klok van 12:15 uur lokale tijd, circa twee uur later dan de aanvankelijke vertrektijd, op vanuit Londen Heathrow naar Miami International Airport. De vlucht verliep vlekkeloos, totdat de machine zich klaarmaakte om te landen. Na acht uur in de lucht te hebben gezeten zetten de piloten de daling in. TODAY’S SPECIAL VISITOR: @British_Airways A380!! 🤩 This big boy was diverted to our airport (due to weather at MIA) for a quick refuel. This was the first time that our Terminal C received an A380 aircraft on the ramp. Come back anytime, Superjumbo Speedbird. 🙌 pic.twitter.com/BXLRPCzftY— Orlando International Airport (@MCO) April 15, 2023

Meerdere pogingen

De A380 vloog Miami binnen en draaide vervolgens om op te lijnen voor baan 9. Toen de Superjumbo volgens data van Flightradar24 circa zeshonderd meter boven de grond vloog, besloten de vliegers wegens de slechte weersomstandigheden de landing af te breken. Daarna deden ze een nieuwe poging, echter op een hoogte van tweehonderd meter gingen ze ertoe over opnieuw de klim in te zetten. Vervolgens zetten ze richting de luchthaven van Orlando om daar een ongeplande landing te maken. Orlando ligt ongeveer 360 kilometer ten noorden van de oorspronkelijke eindbestemming. Daar slaagden de piloten er wel in de A380 veilig aan de grond te zetten.

Na twee landingspogingen maakt de A380 van British Airways een ongeplande landing in Orlando © Flightradar24.com

‘Schoonheid’ in Orlando

In Orlando werd de machine bijgetankt. De piloten wachtten het weer in Miami af. Na ongeveer twee uur aan de grond te hebben gestaan, vertrok de A380 alsnog naar de eindbestemming. De vliegtijd naar Miami bedroeg net iets minder dan 45 minuten. Het bezoek van de Superjumbo aan Orlando bleef overigens niet onopgemerkt. ‘Hopelijk zal de passagiersvraag in de zomer toenemen op de routes van BA (British Airways) of EK (Emirates), zodat we af en toe een van die geregelde schoonheden kunnen binnenhalen’, aldus de luchthaven tegenover Simple Flying. De A380 vertrok uiteindelijk vanuit Miami met zes uur vertraging weer naar Londen Heathrow.