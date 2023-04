Grootse plannen Turkish Airlines

Turkish Airlines heeft zich ten doel gesteld haar vloot tegen 2033 te verdubbelen. Vanaf dan moeten meer dan achthonderd vliegtuigen in dienst zijn.

Dit jaar bestaat Turkish Airlines negentig jaar en bij het honderdjarig bestaan wil de luchtvaartmaatschappij een verdubbeling van het aantal vliegtuigen dat nu gebruikt wordt realiseren. Om de vloot, die momenteel voornamelijk bestaat uit machines van het type Airbus A319, A320, A321, A330, A350 en Boeing 737, 737 MAX, 777 en 787, uit te breiden, wil Turkish Airlines jaarlijks gemiddeld een groei van zeven procent realiseren. ‘We zijn blij onze doelen te delen die een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan de economie en ontwikkeling van ons land in de komende tien jaar door onze strategische planning bekend te maken voor onze honderdste verjaardag, die we over tien jaar zullen vieren’, zegt Dr. Ahmet Bolat, voorzitter van de raad van bestuur van Turkish Airlines, tegenover Simple Flying.

Uitbreiding netwerk

Het aantal bestemmingen moet uitgebreid worden naar vierhonderd. Daarvoor streeft de luchtvaartmaatschappij ernaar extra personeel in dienst te nemen. Op dit moment werken er 75.000 medewerkers, over tien jaar moet dat aantal verdubbeld zijn. De werknemers moeten de verwachte 170 miljoen passagiers opvangen.

Turkish Airlines heeft order uitstaan

Momenteel heeft de luchtvaartmaatschappij circa vierhonderd toestellen in dienst. 23 daarvan voeren operaties uit op basis van een wet-leaseovereenkomst. Iets minder dan twintig procent van de verwachte circa vierhonderd vliegtuigen is nu al in bestelling, blijkt uit data van ch-aviation. Het betreft 49 A321’s, veertien A350’s en negen 787’s. Waaruit het restant van de bestellingen bestaat, is nog niet bekend. ‘Die vliegtuigen zullen natuurlijk gewoon gevuld worden met reizigers en – ja heus waar – zullen gewoon CO2 uitstoten op dezelfde planeet waar Schiphol op ligt’, schrijft KLM 737-piloot Peter Westeneng op LinkedIn.