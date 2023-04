Omwonenden Schiphol vrezen voor ‘treintje’

Vorige week openbaarde Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dat zij het systeem RECAT-TBS sinds januari in gebruik heeft genomen. Omwonenden van Schiphol zijn daarover echter niet te spreken.

LVNL gebruikt het systeem om tijdens harde windstoten meer vliegtuigen in gelegenheid te stellen te landen. Naar aanleiding van een nieuwe Europese richtlijn, bestaande uit introductie van ‘zogturbulentie’-categorieën (RECAT) en het creëren van ruimte tussen vliegtuigen op tijd in plaats van op afstand (TBS), is dit systeem geïntroduceerd. Hierdoor kunnen drie tot zes vliegtuigen extra per uur per landingsbaan landen. De luchtverkeersleider constateert op het radarscherm een indicator die de kleinste veilige tijd gebaseerde separatie-afstand weergeeft.

Vliegtuigen volgen elkaar sneller op

De introductie van RECAT-TBS maakt deel uit van het programma minderhinderschiphol van de LVNL en Schiphol. De luchtverkeersleiding verwacht dat het in gebruik nemen van RECAT-TBS ertoe leidt dat omwonenden minder geluidsoverlast zullen ervaren. Doordat meerdere toestellen per uur kunnen oplijnen in een ‘treintje’, verwacht Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), dat het tegendeel juist waar is. ‘Het komt erop neer dat de frequentie waarmee de vliegtuigen achter elkaar landen extra wordt opgevoerd waardoor het lawaai enorm toeneemt. Omineus is de afkorting van Times Based Separation TBS: omwonenden worden Ter Beschikking van Schiphol gesteld’, beweert hij bij Haarlems Dagblad.

Systeem haaks op plannen

Het kabinet streefde afgelopen zomer naar een krimp van Schiphol. In plaats van de beoogde uitbreiding naar 620.000 vluchten per jaar corrigeerde de overheid die naar 440.000. Niet alleen een verloren rechtszaak zorgde ervoor dat de krimp voorlopig van de baan is. Wat betreft het RECAT-TBS stelt Poelmans dat het helemaal niet past bij de huidige trend naar krimp en haaks staat op de eigen plannen van Schiphol dat al heeft ingestemd met de eerste stap naar vermindering van het aantal vluchten. De bewonersvertegenwoordiger is voornemens dit systeem aan te kaarten bij MRS.