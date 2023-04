Budgetvlieger voert vluchten uit voor overheid Oekraïne

De budgetmaatschappij SkyUp Airlines zet een van haar Boeing 737-800’s in voor de overheid van Oekraïne. Andere vliegtuigen van de maatschappij vliegen tijdelijk voor onder andere Corendon, Wizz Air en Air Moldova.

Het bedrijf heeft haar eerste vluchten voor de overheid van Oekraïne al uitgevoerd. Zo vertrok een Boeing 737 van de maatschappij deze week vanuit Polen, met een tussenlanding in IJsland, naar Canada met de premier van Oekraïne aan boord.

Waarom ervoor is gekozen om SkyUp, en niet Ukraine International Airlines, in te zetten voor de overheidsvluchten is onbekend. De toestellen van de vakantievlieger beschikken over een standaard cabine in een volledige economy opstelling.

De maatschappij voert de vluchten uit vanuit de Poolse stad Rzeszów, nabij de grens bij de stad Lviv. De Poolse stad fungeert al langer als toegangspoort tot Oekraïne, aangezien het te onveilig is om naar het land zelf te vliegen.