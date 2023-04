Gevangenisstraffen voor neerschieten Oekraïense Boeing 737

Een Iraanse rechter heeft tien militairen van de revolutionaire garde veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen de een en de dertien jaar. De militairen zijn schuldig bevonden voor het neerschieten van een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines in 2020.

Negen van de tien militairen zijn veroordeeld voor een tot drie jaar in de gevangenis. De hoofdverdachte, een commandant die de leiding had over het M1 luchtafweersysteem, is veroordeeld tot dertien jaar in de cel. De commandant zou zijn instructies niet hebben opgevolgd toen hij besloot te schieten.

De Boeing 737 kwam, op 8 januari 2020, kort na het opstijgen in Teheran dicht in de buurt van een militaire basis van de Iraanse revolutionaire garde. De Iraniërs zagen het toestel aan voor een Amerikaanse reactie op de raketaanvallen die Iran eerder die nacht had uitgevoerd op verschillende Amerikaanse doelwitten in Irak.

Na eerder te hebben ontkend dat het toestel werd neergeschoten en de crash af te doen als het gevolg van een technisch probleem kon Iran vermoedelijk niet meer om het bewijs van verschillende inlichtingendiensten, waaronder de Nederlandse MIVD, heen.

De toenmalige Iraanse president Hassan Rohani sprak na het neerhalen van het toestel over een “onvergeeflijke vergissing”. Rohani gaf op twitter aan dat de verantwoordelijken voor het neerhalen van het toestel vervolgd zullen worden.