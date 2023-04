KLM vermijdt luchtruim Soedan

KLM heeft aangekondigd niet meer over Soedan te vliegen. Inmiddels heeft de Soedanese overheid het luchtruim van het land volledig afgesloten en is er geen luchtverkeersleiding meer beschikbaar.

Alhoewel KLM in 2012 is gestopt met het uitvoeren van vluchten naar Khartoum, de hoofdstad van Soedan, wordt op vluchten naar Kenia en Tanzania nog wel gebruikgemaakt van het Soedanese luchtruim. Nadat dit weekend gevechten zijn uitgebroken in het land acht KLM het niet langer verantwoord om over Soedan heen te vliegen.

Dit weekend braken in heel het land gevechten uit tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces (RSF). De afgelopen weken liepen de spanningen tussen beide partijen op wegens de integratie van de RSF in het leger. Hoewel de Verenigde Naties en buitenlandse diplomaten probeerden de spanningen te beteugelen, liep het zaterdagochtend alsnog uit de hand.

RSF claimt het internationale vliegveld van de stad onder controle te hebben gekregen. Op sociale media circuleerden video’s van RSF-soldaten die zich op het platform van de luchthaven van Khartoum bevonden. Als gevolg van de gevechten raakten twee vliegtuigen beschadigd.