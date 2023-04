Air France en Airbus gaan vrijuit in rechtszaak

Air France en Airbus zijn vrijgesproken voor doodslag tijdens het proces over het neerstorten van Air France vlucht 447 in 2009. Wel zijn beide bedrijven nalatig geweest.

Bijna dertien jaar na het ongeluk, waarbij een Airbus A330 in de Atlantische Oceaan stortte, ging eind vorig jaar het proces tegen Air France en Airbus van start. De partijen stonden op last van het Franse gerechtshof terecht voor onvrijwillige doodslag. Zowel Air France als Airbus stelden bij het begin van de zaak niet schuldig te zijn. De Franse rechter heeft maandag besloten dat de bedrijven allebei niet schuldig zijn aan doodslag. Wel was er volgens de rechter bij zowel Air France als Airbus sprake van nalatigheid.

Pas twee jaar na het ongeluk werden de grootste wrakstukken en de zwarte dozen van de A330 gevonden. Uit de opnames bleek dat de piloten verkeerd reageerden op het wegvallen van vluchtgegevens doordat de sensoren bevroren waren geraakt. In het donker kwam het toestel daardoor in een stall terecht en stortte het uiteindelijk neer in de oceaan. Airbus gaf zodoende de schuld aan de piloten. Air France stelde daarentegen dat de waarschuwingen in het toestel verwarrend waren voor de vliegers en dat de schuld bij de vliegtuigbouwer moet worden gelegd. Uit het onderzoek van de Franse autoriteiten bleek dat er in de aanloop naar het ongeluk al discussies tussen Airbus en de Franse luchtvaartmaatschappij hadden plaatsgevonden over de betrouwbaarheid van de sensoren.

Onder nabestaanden heerst grote onvrede over de uitspraak. Tijdens het proces werd er al tegen de beide bedrijven geprotesteerd met leuzen als ‘te weinig, te laat’. ‘Ons is verteld dat Air France en Airbus verantwoordelijk zijn, maar niet schuldig. Wij waren aan het wachten op het woord ‘schuldig’’, aldus Alain Jakubowicz, een advocaat van de nabestaanden.