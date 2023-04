‘In beslag genomen Russisch vliegtuig naar Oekraïne’

De Antonov An-124 die aan het begin van de Russische inval in Oekraïne door Canada in beslag genomen werd, wordt mogelijk overgedragen aan Oekraïne.

Volgens de Oekraïense premier Denys Shmyhal is Canada akkoord gegaan met de overdracht van de An-124, die eigenlijk toebehoort aan de Russische vrachtmaatschappij Volga-Dnepr. Het toestel werd in februari 2022 aan de ketting gelegd in Toronto en staat daar sindsdien aan de grond. De Antonov zou nu deel uitmaken van een nieuw steunpakket waarbij in beslag genomen Russische activa naar Oekraïne worden verplaatst. Dat kondigde de premier van het land afgelopen zondag aan. Russian registered Antonov An124 is now parked on Taxiway N in Toronto. It will sit here indefinitely. They planned a departure this morning,since cancelled.Arrived on Sunday from China via Russia & Anchorage. Russian aircraft are banned in Canadian airspace.

Volga-Dnepr RA-82078 https://t.co/OGXNFInAQU pic.twitter.com/3rfxhRDUs5— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) February 28, 2022

De Antonov werd ten tijde van het begin van de Russische inval in Oekraïne ingezet om medische hulpmiddelen naar Canada te vervoeren. Het zou gaan om enkele chartervluchten, niet om een reguliere verbinding. Volga-Dnepr is gespecialiseerd in het vervoeren van ‘afwijkende’ vracht. Zo vervoert de maatschappij regelmatig radioactieve stoffen of grote goederen. Het bedrijf beschikt over een vloot van Antonov-An 124’s en Ilyushin Il- 76’s, waardoor het in staat is vracht te vervoeren die niet in conventionele vliegtuigen past.