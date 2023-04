KLM is af van staatsagent

KLM is per 17 april een nieuwe kredietfaciliteit overeengekomen met een internationale groep van veertien banken. Tegelijkertijd heeft het bedrijf een streep gezet door de directe lening en kredietgarantie van de Nederlandse overheid.

Ter vervanging van het financiële steunpakket dat tijdens de coronacrisis vanuit de Staat werd verstrekt, heeft KLM een kredietfaciliteit van 1 miljard euro getekend met een syndicaat van banken. De kredietovereenkomst is gekoppeld aan ESG-doelstellingen op het gebied van verduurzaming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als KLM de doelstellingen jaarlijks behaalt, hoeft het een lagere rente te betalen.

‘Het is positief nieuws dat we na zo’n moeilijke periode weer op eigen benen kunnen staan. Dat komt mede door de inzet van alle KLM’ers en door de loyaliteit van onze klanten’, zegt KLM-CEO Marjan Rintel. In een statement bedankt de topvrouw de Nederlandse overheid voor de steun tijdens de coronacrisis. ‘Onze focus blijft erop gericht om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen en financieel gezond te blijven met structurele kostenbesparingen.’ Ook CFO Erik Swelheim is blij dat de staatssteun beëindigd kan worden: ‘Ik ben blij met het vertrouwen dat de deelnemende banken hebben in de toekomst van KLM. Hiermee laten we de coronacrisis achter ons. De enorme steun van zowel overheid als banken is essentieel geweest voor KLM in deze periode.’

Met het einde van de staatssteun is KLM tevens af van de staatsagent, die toezag op de naleving van de voorwaarden uit het steunpakket. Vanuit de blauwe gelederen werden geregeld vraagtekens gesteld omtrent de rol die de staatsagent zichzelf aanmeette.