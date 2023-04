A321 botst tegen neus Boeing 777 | Foto’s

Pech voor het Taiwanese Eva Airways. De maatschappij moet tijdelijk een Airbus A321 en een Boeing 777-300 uit dienst nemen vanwege een botsing op de luchthaven van Taiwan Taoyuan.

Het incident vond plaats in de nacht van zondag op maandag. De Airbus werd na het afhandelen van een eerdere vlucht naar een andere locatie gesleept. Tijdens het slepen kwam het toestel te dicht bij een 777. De sharklet van de A321 kwam vervolgens in contact met de neus van de Boeing. Beide vliegtuigen raakten beschadigd en hebben sinds de botsing niet meer gevlogen. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog, maar de focus ligt op de bestuurder van de towtruck.

