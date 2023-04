Airbus A321 geplaagd door tailstrikes

De A321 staat bekend als een vliegtuig dat gevoelig is voor tailstrikes. Het aantal incidenten is ondanks verschillende maatregelen nog altijd erg hoog.

Een tailstrike is een incident waarbij de achterkant van de romp de grond raakt tijdens het opstijgen of landen. Als de plek waar de schade is ontstaan niet goed wordt gerepareerd kan dat fatale gevolgen hebben. In vergelijking met andere modellen van de Airbus A320-familie valt de A321 erg op als het gaat over tailstrikes. Bij de A321 is de kans op een tailstrike bijna drie keer groter dan bij een ander type van de A320-familie.

Volgens Airbus komen de meeste tailstrikes voor tijdens de landing als de piloot handmatig vliegt. Na de landing wordt vaak de sidestick in de achterste positie gehouden om aerodynamisch te remmen. Omdat de A321 het langste toestel is, is de kans dat de romp van dit vliegtuig de grond raakt groter. Ondanks dat Airbus weet van het probleem en al verschillende oplossingen doorvoerde, komen tailstrikes nog altijd regelmatig voor. Dit jaar zijn er al twee tailstrike-incidenten met een A321 waargenomen.

British Airways

Een van de bekendste tailstrike-incidenten met een A321 vond vorig jaar plaats op Londen Heathrow Airport. Door de harde wind verliep de landing niet geheel vlekkeloos en moest het British Airways-toestel een touch and go maken. Tijdens deze handeling raakte de romp van de machine de baan. Een spotter filmde het incident.

Boeing 737

Ook bij concurrent Boeing hebben ze veel ervaring met tailstrikes. Bij de Boeing 737 is het eveneens een veelvoorkomend probleem. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de romp van het vliegtuig zich relatief laag bij de grond bevindt. Ook zijn 737’s sinds het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren zestig veel langer geworden. Waar de Boeing 737-100 nog geen 29 meter lang was, is de 737 MAX 10 meer dan 43 meter lang.