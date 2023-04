‘Russische’ 747 begint nieuw avontuur in België

Air Belgium heeft dinsdag haar derde Boeing 747-8F in ontvangst genomen.

De 747-8F, de vrachtversie van de nieuwste generatie Jumbo’s, arriveerde dinsdagochtend op Brussels Airport. Het vliegtuig, registratie OE-LFI, is acht jaar oud en vloog voorheen bij de Russische vrachtmaatschappij AirBridgeCargo. Air Belgium zal het toestel inzetten voor vrachtvluchten voor het Chinese logistieke bedrijf Hongyuan Group, tevens aandeelhouder van de Belgische airline. Met de komst van een derde 747 bestaat de vloot van de onderneming nu uit zes vrachttoestellen: naast twee andere Jumbo’s vliegt de maatschappij nog met drie A330F’s. Daarnaast beschikt het bedrijf over vier A330-passagierstoestellen.