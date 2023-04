Austrian kiest definitieve vervanger Boeing 767’s

Austrian Airlines gaat in de toekomst officieel met Boeing 787’s vliegen. Volgend jaar moet het eerste exemplaar worden afgeleverd.

In een verklaring bevestigde Austrian Airlines woensdag dat ze begin 2024 haar eerste Boeing 787-9 Dreamliner in ontvangst neemt. Het is nog niet duidelijk in welke maand het toestel in Oostenrijk arriveert, maar de maatschappij laat wel weten dat de levering voor de start van het zomerschema zal plaatsvinden. De airline wil in de toekomst over tien 787’s beschikken. De Dreamliners zijn onderdeel van een order die de Lufthansa Group eerder plaatste.

Annette Mann, CEO van Austrian Airlines, is blij met de aankoop: ‘Met de Dreamliner betreedt Austrian Airlines een nieuw vliegtuigtijdperk en maakt het zich op voor groei. De introductie van tien Boeing 787’s in de komende vijf jaar laat zien dat we klaar zijn om te investeren in de toekomst.’

Vervanging

Omdat het onderhoud van de huidige langeafstandsvloot van Austrian Airlines steeds duurder uitvalt, is de maatschappij hard op zoek naar nieuwe, goedkopere vliegtuigen. Eerder werd al bekend dat Carsten Spohr, CEO van de Lufthansa Group, graag 787’s wilde aanschaffen voor de Oostenrijkse dochtermaatschappij van Lufthansa. De nieuwe Dreamliners vervangen zes Boeing 777-200’s en drie Boeing 767-300’s.