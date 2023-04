Einde nadert voor Air Malta

Eind dit jaar wil de Maltese regering mogelijk de stekker uit Air Malta trekken. De maatschappij moet worden vervangen door een nieuwe nationale airline.

Er werd al lang gediscussieerd over de toekomst van Air Malta. Nu lijkt de Maltese regering definitief een keuze te hebben gemaakt wat te doen met de maatschappij. De airline bevindt zich, mede als gevolg van de coronacrisis, in grote financiële problemen. De regering wilde met staatssteun van 290 miljoen euro de maatschappij uit de ontstane problemen helpen. Om die steun te kunnen verlenen was wel goedkeuring nodig van de Europese Commissie. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kans op goedkeuring dusdanig laag is, dat de regering overgaat op plan B.

Plan B is vergelijkbaar met de liquidatie van Alitalia. Die maatschappij werd door de Italiaanse regering opgeheven en vervolgens vervangen door ITA Airways. De nieuwe airline kan dan zonder schulden of staatssteun starten en heeft als doel om tegen lagere kosten beter te presteren. Het plan is bevestigd door David Curmi, CEO van Air Malta: ‘We hebben een businessplan voor vijf jaar opgesteld en naderen de voltooiing. Als we ons aan dit plan houden, hebben we een nationale luchtvaartmaatschappij die financieel gezond is.’

Curmi laat verder weten dat de nieuwe airline geen low-cost maatschappij wordt. Ze blijven naar belangrijke steden vliegen en vracht vervoeren. Alle Air Malta-medewerkers die bij de nieuwe maatschappij aan de slag willen moeten wel opnieuw solliciteren. Of het nieuwe concern ook een andere naam krijgt is niet bekend.