Grondpersoneel Schiphol dreigt met actie in meivakantie

Medewerkers van meerdere afhandelingsbedrijven op Schiphol zeggen nog altijd onder hoge druk te werken. Omdat de problemen nog steeds niet zijn opgelost volgt er daarom mogelijk een ‘wilde actie’ in de meivakantie.

Schiphol probeerde de afgelopen tijd met een wervingscampagne meer personeel binnen te halen omdat de tekorten bij de beveiliging en grondafhandeling erg groot waren. In totaal wist de luchthaven ongeveer 850 nieuwe beveiligers te werven door het bieden van hogere lonen en bonussen. Lange rijen bij de beveiliging lijken daarmee ten einde. Bij de grondafhandeling is het probleem daarentegen allesbehalve opgelost.

Volgens een bagagemedewerker is het zowel in de bagagekelder als op het platform nog altijd veel te druk voor het grondpersoneel. Volgens FNV Luchtvaart worden er geen acties georganiseerd door vakbonden omdat dat vorig jaar is afgesproken in het Schipholakkoord. Jaap de Bie, bestuurder van FNV Luchtvaart, geeft overigens wel aan dat een aantal partijen zich niet aan bepaalde afspraken hebben gehouden. Zo konden afhandelingsbedrijven opeens geen hogere lonen betalen omdat ze die extra kosten niet kunnen doorvoeren aan luchtvaartmaatschappijen. Schiphol zegt dat het een voorstel deed aan die bedrijven om een lening af te sluiten zodat er toch hogere lonen kunnen worden verstrekt, maar daar is nooit op ingegaan.

Acties

Het grondpersoneel gaf aan dat ze al eerder actie wilden voeren, maar dat die nu toch is verplaatst. De afhandelingsbedrijven en Schiphol waren achter de plannen gekomen en dreigden salarissen niet uit te betalen of zelfs medewerkers te ontslaan als de actie werd doorgevoerd. Wanneer de ‘wilde actie’ plaats gaat vinden is onbekend. Er bestaat een grote kans dat dit, net als een jaar eerder, in de meivakantie zal zijn.