Transavia gestart met verkoop A321neo-vluchten

Transavia heeft de Airbus A321neo aan haar boekingssysteem toegevoegd. De airline beoogt de nieuwe telg in de vloot voor het eerst commercieel in te zetten in december.

Volgens het systeem vliegt de A321neo op 15 december van Schiphol naar Nice, Verona en Valencia. De kans is overigens groot dat dit nog verandert. Enkele weken voor de eerste commerciële vlucht wordt het eerste exemplaar van het type geleverd. Daarna volgen er enkele trainingsvluchten voordat de machine medio december met passagiers aan boord het luchtruim kiest. In het begin worden nog niet alle 232 stoelen in de A321neo verkocht om een vliegtuigwissel met een 737 mogelijk te maken. De 737-800’s van Transavia beschikken namelijk over 189 stoelen.

Transavia vliegt op dit moment met 41 Boeing 737’s. In de nabije toekomst komen daar nog drie toestellen bij die voorheen voor het Roemeense Blue Air vlogen. Vanaf december wordt de 737-vloot geleidelijk aan vervangen door de Airbus A320neo en A321neo. De nieuwe vliegtuigen bieden de passagiers meer comfort en ruimte, terwijl ze tegelijkertijd de operationele kosten fors verlagen en vijftien procent minder CO2 uitstoten dan de 737.

Airbus

De Airbus A320neo-familie is voor Transavia helemaal nieuw. Toch is de maatschappij al wel bekend met vliegtuigen van Airbus. In het verleden vloog Transavia een korte tijd met een geleasede A310, de LX-TXA. Op dit toestel was ook de huisstijl van de airline aangebracht. Ruim twintig jaar eerder had de maatschappij acht maanden lang een A300 in dienst, de PH-TVL. Dit toestel vloog evenals de A310 rond in het Transavia-kleurenschema.