Duizenden omwonenden Schiphol gecompenseerd voor geluidsoverlast

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat het ongeveer 4.600 huishoudens gaat compenseren voor geluidsoverlast veroorzaakt door Schiphol tussen 2017 en 2019. De compensatie varieert van €50 tot €2.200 en is bedoeld voor huishoudens in Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen.

Het probleem zit bij het handhaven van de bestaande geluidsnormen. De regering wacht nog steeds op de goedkeuring van een wet om geluidsoverlast van vliegtuigen te beperken. Ondertussen wordt van Schiphol verwacht dat ze zich aan geluidslimieten houden, maar de regering heeft geen middel om deze limieten af te dwingen.

Negen omwonenden hebben in 2020 gemeld dat ze schade hebben ondervonden door het gebrek aan handhaving. Naar aanleiding hiervan heeft een onafhankelijke commissie in opdracht van de regering, geconcludeerd dat er inderdaad sprake was van overlast.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het advies van de commissie overgenomen en laat onderzoeken hoeveel andere omwonenden zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden. Rond 24 april zullen bewoners van ongeveer 4600 adressen een brief ontvangen met daarin informatie over de nadeelcompensatie en de aanvraagprocedure. Van 1 mei tot en met 31 juli 2023 kunnen zij een aanvraag hiervoor indienen.

De verwachting is dat de bedragen dit jaar nog aan bijna alle gedupeerden uitgekeerd zullen worden. Het compensatiebedrag wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde van de woning en het niveau van geluidsoverlast.

De periode waarvoor de compensatie geldt beslaat de jaren voorafgaande aan de coronacrisis, waarin het aantal vliegbewegingen tot recordhoogte ging. ILT concludeerde eerder over 2020 dat de geluidsnormen niet werden overtreden. De vraag is, nu de coronacrisis voorbij is, of met de snelle toename van het aantal vluchten de komende jaren de geluidsnormen wel gehandhaafd worden.