Gaat Schiphol zich deze meivakantie revancheren?

‘Mei, we gaan het doen!’ was de boodschap die Schiphol CEO Ruud Sondag half januari uitsprak om zijn vertrouwen te uiten over een goed verloop van de naderende meivakantie. Nu de meivakantie morgen officieel gaat beginnen zijn de problemen echter nog niet opgelost. Net als vorig jaar waarschuwt Schiphol voor langere wachttijden en topdrukte op de piekdagen. Er worden gemiddeld 66.000 reizigers per dag verwacht, met ruim 70.000 op piekdagen.

Vorig jaar lagen de capaciteitsproblemen vooral bij het tekort aan beveiligingsmedewerkers met langere wachtrijen en reizigers die hun vlucht hebben gemist tot gevolg. Schiphol claimt dat probleem te hebben opgelost. Het tekort werd geschat op zo’n 800 medewerkers en er zijn inmiddels 850 nieuwe beveiligers aangenomen.

Dit betekent echter niet dat de lucht geklaard is. Zo hebben medewerkers van meerdere afhandelingsbedrijven aangegeven dat er mogelijk een ‘wilde actie’ komt tijdens de meivakantie uit onvrede over de werkomstandigheden. Daarnaast is het onderhoud aan de Zwanenburgbaan uitgelopen door de vele regenval van de afgelopen maanden. Deze baan zal tijdens de meivakantie nog niet beschikbaar zijn en daardoor mogelijk de capaciteit van aankomende en vertrekkende vluchten beperken.

Er wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van reizigers om lange wachtrijen te voorkomen. Er wordt aangeraden om op tijd te komen en luchtig gekleed te gaan. Dit laatste om te voorkomen dat het aan- en uitdoen van kledingstukken en schoenen extra tijd kost bij de beveiliging. Daarnaast heeft Schiphol de mogelijkheid gecreëerd om een timeslot te reserveren voor de beveiliging, met als doel dat reizigers precies weten hoe laat ze geholpen kunnen worden om zo onnodige drukte tegen te gaan.