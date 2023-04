Groningen Airport Eelde pleit voor meer vluchten

Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde, presenteerde donderdag de strategie van de luchthaven en benadrukte opnieuw de behoefte aan meer vluchten.

Tevens wil Groningen Airport duidelijkheid van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Tynaarlo, alle drie aandeelhouders van de luchthaven. De Groot hoopt dat de aandeelhouders vooral meer duidelijkheid kunnen bieden op het gebied van NEDAB-kosten (Niet Economische Diensten van Algemeen Belang), zoals de beveiliging en het onderhoud van het luchthaventerrein. Deze kosten worden voornamelijk door de regionale overheden betaald. De gemeente vraagt zich inmiddels of of zij de bijdrage aan deze kosten wel moet betalen.

De NEDAB-kosten lagen eerder altijd rond de 3 miljoen euro. Door de inflatie zijn die inmiddels gestegen tot ruim 4,5 miljoen euro. De Groot geeft aan dat de bijdrage aan de kosten essentieel is voor het voortbestaan van de luchthaven, ‘anders kunnen we de deuren sluiten’. Een manier om die kosten deels te dekken is het aantrekken van meer vluchten. ‘Schiphol moet krimpen en zit met de vele vluchten in de maag. Wij kunnen een deel van de overflow oppakken’, aldus de luchthavendirecteur.

Toekomst

Over de toekomst van Groningen Airport Eelde is nog altijd veel discussie. Zo is er voor 2023 hulp in de vorm van een bedrag van 2,6 miljoen euro nodig wil de luchthaven blijven draaien. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Groningen toonde zich wel bereid deze steun aan de luchthaven toe te kennen. Om uit de rode cijfers te komen wil het vliegveld graag aansluiten bij de Schiphol Group, maar daar zijn nog altijd geen concrete plannen voor gemaakt.