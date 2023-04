Honderden vluchten geannuleerd door Duitse staking

Er wordt gestaakt op drie grote Duitse luchthavens. Als gevolg zijn honderden vluchten geannuleerd.

Het beveiligingspersoneel van de luchthavens van Hamburg, Düsseldorf en Keulen-Bonn legde donderdag het werk neer. De vakbonden van de werknemers eisen hogere toeslagen voor zowel nacht- en weekenddiensten als het werken op feestdagen. Daarnaast willen de beveiligers ook worden gecompenseerd voor de prijsstijgingen als gevolg van inflatie.

De staking had donderdag gevolgen voor ruim honderdduizend passagiers. In totaal zijn zo’n zevenhonderd vluchten geannuleerd. Vluchten vanaf Schiphol naar de Duitse luchthavens vonden evenmin doorgang. Reizigers werden opgeroepen alternatief vervoer te regelen, of op een later moment te reizen en de vluchtinformatie goed in de gaten te houden. De beveiligers op de genoemde luchthavens willen vrijdag ook staken. Er vertrekken dan in elk geval geen vluchten van en naar Stuttgart Airport. Daar beginnen de beveiligers namelijk een dag later met staken.

Eerdere staking

In februari werd om dezelfde reden ook al eens gestaakt door Duitse grondmedewerkers en beveiligers. Aan die staking deed onder andere het personeel van de luchthavens van Frankfurt en München mee. Er werden toen ruim 2300 vluchten geannuleerd.