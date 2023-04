Nieuwe batterij betekent doorbraak voor elektrisch vliegen

De Chinese batterijfabrikant CATL heeft op de autobeurs van Shanghai aangekondigd dit jaar nog te komen met een batterij die 500 Wh/kg kan leveren. Een getal waar producenten van elektrische vliegtuigen lang op hebben gewacht, omdat het hierdoor mogelijk gaat worden om passagiers te vervoeren met elektrische vliegtuigen.

Watt uur per kilogram (Wh/kg) is de eenheid waarmee de energiedichtheid van een batterij wordt aangegeven. Hoe hoger dit getal, hoe meer energie een batterij-elektrisch vliegtuig kan meenemen zonder in gewicht te hoeven toenemen. Veel lithium-ion batterijen, zoals die in elektrische auto’s en telefoons, hebben een energiedichtheid van ongeveer 250 Wh/kg. De nieuwste modellen van Tesla zitten tegen de 300 Wh/kg aan. Experts stellen al jaren dat elektrisch vliegen rendabel wordt vanaf een energiedichtheid van 400 Wh/kg. Een waarde die dit jaar dus nog mogelijk lijkt te worden.

Met een twee keer zo hoge energiedichtheid is het mogelijk vliegtuigen twee keer zo ver te laten vliegen zonder dat het gewicht van de batterij toeneemt. Voor spelers in de elektrische luchtvaart zoals het Nederlandse Maeve Aerospace en Electron Aviation een ontwikkeling waar reikhalzend naar is uitgekeken.

In opkomende markten, zoals elektrisch vliegen, worden vaker grote uitspraken gedaan waar naderhand op moet worden teruggekomen. Start-ups die vanwege veranderende marktomstandigheden of tegenslag in technische ontwikkelingen hun eerder beloofde opleverdatum moeten uitstellen. Echter, nu lijkt dat niet het geval te zijn. CATL heeft ongeveer een derde van de markt van batterijen voor elektrische auto’s in handen en heeft daarmee bewezen een toonaangevende speler te zijn in deze industrie.

Hoewel de batterijen ook gebruikt kunnen worden in elektrische auto’s, stelt CATL dat de productie vooral bedoeld zal zijn voor de luchtvaartindustrie. Hoewel auto’s ook baat kunnen hebben bij lichtere batterijen, speelt het gewicht van batterijen in vliegtuigen een grotere rol. Daarbij is het in de luchtvaart extra van belang dat batterijen niet brandgevaarlijk zijn. CATL meldt dan ook dat het bezig is met ‘het toepassen van standaarden en testen in overeenstemming met de veiligheids- en kwaliteitseisen zoals die gelden in de luchtvaart’.