Parkeren tijdens vakantieperiodes flink duurder geworden

Reizigers die tijdens de vakantie hun auto parkeren op een Nederlandse luchthaven raken daar steeds meer geld aan kwijt. De topdrukte tijdens de vakantieperiode wordt door luchthavens in en om Nederland aangegrepen om extra te verdienen aan de parkeergelden.

Vliegveldinfo.nl deed onderzoek naar de parkeertarieven van zestien vliegvelden die door Nederlandse en Belgische reizigers veel gebruikt worden. Een week of acht dagen parkeren op een vliegveld kost nu gemiddeld 75 euro. Dit is 10 euro meer dan in 2022, een stijging van 15%. De top 5 sterkste stijgers zijn:

Brussels Airport (+55%)

Charleroi Airport (+47%)

Düsseldorf Airport (+53%)

Eindhoven Airport (+33%)

Keulen Bonn Airport (+31%)

Ondanks dat de kosten op Schiphol met ‘slechts’ 5% zijn gestegen, is de prijs van een week parkeren met 83,50 euro wel hoger dan het gemiddelde. Toch is dat nog ruim onder de prijs van Brussels Airport of Eindhoven Airport waar een week parkeren inmiddels bijna honderd euro kost. En dat terwijl er in Eindhoven ook nog discussie is over de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen voor de luchthaven. Het goedkoopst kun je parkeren op de vliegvelden Münster Osnabrück Airport en Groningen Airport Eelde.

Om kosten te besparen kunnen reizigers vaak online een parkeerplaats reserveren. Het is dan ook aan te raden om direct na het boeken van een vlucht meteen een reservering voor het parkeren te maken.