Drie Boeing 727’s van twee foute mannen

Heel wat mensen kwamen erop af toen de Boeing 727 van Peter Nygård op 13 april 2016 op Schiphol landde. Op dat moment was het tien jaar geleden dat een dergelijk toestel daar voor het laatst te zien was. Het kleurenschema maakte het vliegtuig bovendien tot een bijzondere verschijning. Van de nare praktijken die in de machine plaatsvonden wisten op dat moment alleen hij en zijn slachtoffers. Hetzelfde was het geval met een soortgelijk toestel dat in eigendom was van Jeffrey Epstein.

Ja, ook ik vond hem mooi, die Boeing 727-100, registratie VP-BPZ. Ondanks dat het wit in het kleurenschema zoals bij zoveel vliegtuigen domineerde, maakte de rest het verschil. Van de cheatline in verschillende kleuren blauw liep er een uit naar de staart, die aan beide kanten een verschillend logo vertoonde. Niet alleen Iron Maiden maakte destijds met de Ed Force One een knipoog naar de Air Force One waarin de Amerikaanse president wordt vervoerd, Nygård deed hetzelfde door zijn toestel aan te duiden als N Force One. Op de linkerzijde op de staart prijkte daarom onder een grote N het woord Force. Aan de rechterzijde pronkte een ronde versiering waarop niet alleen de woorden Nygård en N Force te zien waren maar ook afbeeldingen van een havik, een leeuwenkop, een Viking-helm en een esdoornblad. Aan weerszijden van de romp schitterde in met zilver omrande overduidelijke letters de naam van de trotse eigenaar. Omdat de op dat moment 46-jaar oude machine allerlei upgrades had ondergaan, zaten er ook winglets op. Behalve dat die het brandstofverbruik drukten bleken ze de 727 zeker niet te misstaan. ©Maurits Vink

Luxueuze vliegende paleizen

De N908JE van Epstein, eveneens een Boeing 727-100, was aan de buitenkant heel wat minder opvallend. Van boven wit, vanonder zwart en een cheatline die uit drie smalle eveneens donkere strepen bestond. Zowel op de staart als op de beide motoren was een klein stukje van zowel dat zwart als die cheatline aangebracht. Dat haar naam ‘Lolitha Express’ luidde zag je nergens aan, een naam van haar eigenaar stond er evenmin op, net zomin als een bijzonder logo. Winglets zaten er dan weer wel op, op dezelfde manier versierd als de staart en de beide motoren. En, zeker leuk, deze machine was uitgerust met eyebrow windows. Maar van binnen was het toestel, evenals de VP-BPZ, omgetoverd tot een luxueus vliegend paleis. Alhoewel nogal wat inzittenden van beide 727’s allesbehalve vorstelijke herinneringen hebben overgehouden aan hun vluchten in deze jets.

Gestrand

De beide Boeing 727’s strandden uiteindelijk op Brunswick Golden Isles Airport, Californië, waar nóg een 727 terechtkwam, zij het een 727-200, de VQ-BNF, ooit beoogd als nieuwe N-Force en opgetuigd in een vrijwel soortgelijk kleurenschema als de VP-BPZ, zij het met boven de cockpitramen ook nog eens voorzien van – hoe zal ik het noemen – een strak vlammenschema, een snelheidsbelijning. Terwijl de ter vervanging van de VP-BPZ bedoelde VQ-BNF te koop staat, is de VP-BPZ verschroot en staat de N908JE, voor zo ver bekend, zonder motoren te kijk. Uiteraard zijn de logo’s en de naam die nog herinneren aan de man die de VQ-BNF in ontvangst zou nemen, inmiddels verwijderd. Met de praktijken die deze gast erop nahield in de VP-BPZ wil immers geen fatsoenlijk mens geassocieerd worden. Eerder had deze Airbus 319 VQ-BNF als registratie © Dmitry Petrov, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ordinair hol

Wat die praktijken waren blijkt uit beeldmateriaal van diverse details in de interieurs van zowel de VP-BPZ als de N908JE. De binnenkant van de eerste omschrijft DailyMail als een ‘ordinair hol uitgerust met een karaokemachine, fluorescerende paarse discoverlichting en een strippers poll’, waarbij het ‘smakeloze decor van de Boeing is voorzien van chromen lambrisering in nachtclubstijl, spiegelplafonds, witlederen stoelen en een luxe bed dat groot genoeg is voor meerdere passagiers.’ De binnenkant van de andere machine komt bij New York Post uitgebreid aan bod. Het woord is daar aan James McCloskey, een 53-jarige luchtvaartadviseur die in maart 2020 een rondleiding door de jet kreeg terwijl hij aan het werk was voor Scroggins Aviation, een in Las Vegas gevestigd bedrijf dat vliegtuigen en vliegtuigonderdelen koopt voor de filmindustrie. Het viel hem op dat de machine ‘niet was ingericht voor zakelijke bijeenkomsten’ omdat er geen stoelen waren om op te zitten, enkel loveseats, waarvan een aantal met rood velours bekleed. Ook hier ontbrak een bed waarop meerdere personen terechtkunnen niet. Het interieur herinnerde McCloskey aan het discotijdperk: ‘Het is gedecoreerd uit de jaren zeventig. Ik bedoel, je zou bijna denken dat Elvis op dit ding vloog vanwege het velours en de felrode kleuren.’

Gearresteerd

Uiteindelijk werden zowel de modemagnaat Peter Nygård als de financier Jeffrey Epstein gearresteerd op beschuldiging van het plegen van seksuele misdrijven, veelal met minderjarige meisjes. Dat hun jets deel uitmaakten van deze afschuwelijke praktijken leidt inmiddels geen enkele twijfel meer. Over de VP-BPZ meldt DailyMail bovendien: ‘Zijn op maat gemaakte jet vormde een belangrijk onderdeel van het netwerk in mensenhandel. Volgens een federale aanklacht gebruikte Nygård het toestel om “vriendinnen” te vervoeren tussen zijn meerdere eigendommen in Californië, New York, Florida en de Bahama’s.’ Bij SuperYachtFan vallen de namen van enkele prominente figuren die zich aan boord van de N908JE zouden hebben bevonden: de voormalige Amerikaanse presidenten Donald Trump en Bill Clinton, de voormalige Israëlische premier Shimon Peres, de ruimtevaarder John Glen, de acteur Kevin Spacey en het topmodel Naomi Campbell. Bij New York Post gaat de aandacht uit naar Virginia Giuffre, die beweert dat ze een van de ‘seksslavinnen’ van Epstein was en tegelijkertijd aan boord zat met de Britse prins Andrew. © Toglenn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons © Palm Beach County Sheriff’s Department, Public domain, via Wikimedia Commons

Epsteins leven kwam ten einde in de gevangenis, vermoedelijk maakte hij er zelf een einde aan. Nog niet uitgesloten is dat hij ook wel kan zijn vermoord, hiernaar wordt nog onderzoek gedaan. In afwachting van zijn berechting in september 2023 te Toronto, verblijft Nygård in hechtenis. Juli vorig jaar deed hij afstand van zijn recht op borgtocht in Ontario, de provincie waarvan Toronto de hoofdstad is. Op het moment van zijn arrestatie had hij al afscheid genomen van de VP-BPZ omdat het toestel te hoge onderhoudskosten met zich mee begon te brengen. Nygård had het grootste deel van het interieur er al uit laten verwijderen, schrijft DailyMail, inclusief de stripperspaal. Zijn idee was dit alles onder te brengen in een door hem beoogd museum over zijn leven. Maar ook daarvan kwam, evenals van zijn plannen met de VQ-BNF, niets terecht.

Boeing 727 Super 27

Ooit was de Boeing 727 een zeer populair straalvliegtuig dat werd ingezet voor de korte en middellange afstanden. Van de driemotorige jet zijn er tussen 1963 en 1984 in totaal 1.831 gebouwd, waarvan de meeste als 200-versie van de band rolden. In Europa voerden onder andere Air France, Alitalia, Iberia, Lufthansa, Olympic Airways en Sabena vluchten uit met de 727. Iran Aseman Airlines nam als laatste luchtvaartmaatschappij ter wereld op 13 januari 2019 met een binnenlandse vlucht afscheid van het vliegtuigtype voor passagiersvervoer. © aeroprints.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

De meeste 727’s zijn inmiddels ontmanteld. Andere zijn omgebouwd tot vrachttoestel, enkele geluksvogels belandden in een museum en verder is er nog een aantal omgetoverd tot VIP-jet. Het laat zich raden dat deze oude tri-jets niet meer beantwoorden aan de normen van moderne luchthavens. De motoren maken te veel lawaai en stoten te veel roet en CO2 uit. Vandaar dat de tot VIP-jet gepromoveerde exemplaren zijn omgebouwd tot zogenaamde Super 27’s, waarbij de motoren aan de romp zijn vervangen door stillere en meer efficiënte JT8D-217C/219’s en de staartmotor is voorzien van een zogenaamde hush kit, een aerodynamisch apparaat dat gebruikt wordt om het geluid van oudere vliegtuigen te verminderen. Dankzij deze conversie konden de luxepaardjes de eerste tijd weer overal ter wereld terecht, werden zij zo’n tachtig kilometer per uur sneller en nam het vliegbereik bovendien met 560 kilometer toe.