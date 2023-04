Go-around met een KLM 747 in Athene | Column

Het was de avond van 22 januari 1973. We vlogen met een Boeing 747 van Beiroet naar Amsterdam en hadden een tussenstop in Athene.

Ik werkte op het upper deck en op het laatste traject naar huis, na een lange Verre Oosten-reis, nodigde de copiloot me uit om de landing, die hij zou maken op Hellinikon Athene Airport, mee te maken in de cockpit. (In die tijd kon dat nog.) Toen ik daar binnenkwam werd ik gebriefd hoe ik mij moest gedragen, et cetera. Ja, ik wist het al van de vorige keren: wat er ook gebeurde, ik zou geen kik geven (sterile cockpit rule, red) en blijven zitten tot we stilstonden. Ik nam plaats op de vierde stoel van de 747, deed de koptelefoon op en luisterde mee.

Ondertussen zag ik in de verte de landingsbaan als een verticaal streepje liggen! Alles verliep prima en we vlogen al boven de landingsbaan, klaar voor touch down, toen ineens vol gas werd gegeven en we weer de lucht ingingen.

Door de cockpitramen van de 747 zagen we links, rechts en voor ons bliksemschichten en de landingslichten van het vliegtuig beschenen de cumuluswolken waar we nu dwars doorheen vlogen, met als gevolg dat het vliegtuig flink door elkaar werd geschud. De captain vroeg aan de copiloot of hij er zich bewust van was dat er in de buurt hoge bergen waren? Ja, daarvan was hij zich bewust.

Na een paar minuten vloog de cockpitdeur open en stormde de purser binnen. Hij riep dat alle passagiers in paniek waren en of de captain hem kon vertellen wat hij moest omroepen? De captain, die een Engelsman was, zei zonder zich om te draaien: ‘Get the hell out of here, when I have the time I will inform the passengers.’

De purser droop weer af en we vlogen nog een halfuur langs spectaculaire wolkenformaties. Na twintig minuten legde de captain via de PAS (Public Address System) aan de passagiers uit dat een onverwachte sterke staartwind het noodzakelijk had gemaakt om een doorstart te maken. We landden daarna veilig op het Atheense vliegveld. De dag na thuiskomst las ik in de krant dat na die bewuste nacht de zoon van Aristoteles Onassis, Alexander, kort na de start met zijn watervliegtuigje was neergestort op Hellinikon International Airport van Athene.

