Grondmedewerker American Airlines komt om

Een medewerker van het grondpersoneel van American Airlines overleed deze week na een botsing met een voertuig tegen een vliegtuigslurf.

Het ongeval deed zich donderdag voor op Austin-Bergstrom International Airport. Kort na 14:00 uur lokale tijd kwam een melding bij afdeling 911 van de Austin-Travis County Emergency Medical Services binnen van een voertuig dat tegen de aviobrug aangereden was. Hulpdiensten werden het platform op gestuurd. Zij troffen een medewerker met ‘traumatische verwondingen’ aan. De werknemer is ter plaatse overleden. Noch de identiteit van de persoon in kwestie noch zijn functie zijn openbaar gemaakt. Wel werd bekend dat het om een werknemer van American Airlines gaat. Er zijn geen andere slachtoffers. Evenmin had het incident gevolgen voor het vliegverkeer.

Onderzoek naar ongeval

Hoe het ongeval zich heeft kunnen voordoen, wordt uitgezocht. Destiny Silva, korporaal van het Austin Police Department, zegt tegen ABC News dat de werknemer bij een ‘ongelukkig ongeval’ om het leven kwam. Samen met de betrokken partijen gebruikt het Austin Police Department ‘al hun middelen’ om te achterhalen wat de oorzaak is van het overlijden van de American Airlines-medewerker. ‘Onze gedachten zijn bij deze werknemer en allen die getroffen zijn door de tragische gebeurtenis van vandaag (donderdag, red.)’, zegt luchthaven Austin-Bergstrom International Airport.

Medeleven

De luchtvaartmaatschappij bevestigt het incident. ‘We zijn ontzet door het ongeluk waarbij een teamlid op Austin-Bergstrom International Airport (AUS) betrokken is. Onze gedachten zijn bij de familie en onze lokale teamleden. We richten ons erop dat alle betrokkenen de steun krijgen die ze nodig hebben in deze moeilijke tijd’, aldus American Airlines in een verklaring.