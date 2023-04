Onsmakelijke verrassing passagier, 737 wijkt uit

Een Boeing 737-800 van Jet2 maakte vorige week een ongeplande landing in Faro (Portugal) omdat een passagier een plas in de cabine pleegde.

Het toestel, registratie G-JZHT, vertrok 15:45 uur lokale tijd vanuit Glasgow naar Tenerife. Tijdens de vlucht plaste een man in de cabine en vertoonde ‘schandelijk’ gedrag. Daarnaast intimideerde de passagier andere inzittenden. Onder die reizigers bevonden zich eveneens kinderen. Jet2 laat weten dat te veel alcoholgebruik en vermoedelijk ook drugsgebruik in het spel waren.

737 van Jet2 maakte een ongeplande nadat een passagier in de cabine had geplast © Flightradar24.com

Ongeplande landing in Faro

Uiteindelijk besloten de vliegers ter hoogte van Portugal een ongeplande landing te maken. Na drie uur te hebben gevlogen stond de 737 aan de grond in Faro. Daar werd de man van boord gehaald. ‘Als gezinsvriendelijke luchtvaartmaatschappij hanteren wij een zero tolerance-benadering bij dergelijk gedrag. We willen de Portugese autoriteiten bedanken voor hun hulp bij het van boord halen van de man’, zegt Phil Ward, managing director van Jet2, tegen Manchester Evening News. De man bood naar verluidt na de landing zijn excuses aan en gaf toe dat hij dronken was. Echter, plassen in de cabine ontkende hij.

Vlucht vervolgd

De medereizigers moesten het vliegtuig eveneens tijdelijk verlaten zodat de urine verwijderd kon worden. Zij vertrokken 21:15 uur lokale tijd alsnog naar Tenerife. De ongeplande landing van de 737 zorgde er niet alleen voor dat reizigers die onderweg waren naar de Canarische eilanden vertraging opliepen, passagiers die op het punt stonden terug te vliegen naar Glasgow, zagen hun vlucht eveneens enige tijd uitgesteld worden. Jet2 en Jet2holidays regelden voor hen overnachtingen en eten. De 737 steeg uiteindelijk een dag later op richting Glasgow.

Levenslang vliegverbod

Het wangedrag van de man resulteerde erin dat Jet2 hem een levenslang vliegverbod heeft opgelegd. Het is niet de eerste keer dat de airline een dergelijke maatregel neemt. In 2015 werden veertien passagiers die op een vlucht naar Gran Canaria, een ander Canarisch eiland, het cabinepersoneel bedreigden ermee geconfronteerd. In 2018 kreeg een dronken vrouwelijke passagier die zei dat ‘iedereen eraan zou gaan’ te horen dat ze nooit meer welkom zou zijn aan boord bij Jet2.