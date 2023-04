Aeroflot 777 mist onderdelen voor vertrek | Foto

Een twitteraar die afgelopen vrijdag op de luchthaven van Phuket (Thailand) was, maakte een foto van ontbrekende onderdelen van een Boeing 777 van Aeroflot.

Het toestel, registratie RA-73136, landde ’s ochtends vanuit Moskou Sheremetyevo International Airport. Op sociale media plaatste de twitteraar een foto waarop te zien is dat de 777 twee fairingpanelen mist. Echter, een andere gebruiker suggereert dat het toestel zonder dit onderdeel kan vliegen. De machine van Aeroflot steeg na de foto gewoon op voor de terugvlucht naar Moskou. I just checked in my CDL (configuration deviation list), it looks like the aircraft can be dispatched with these panels missing. It comes with a small performance penalty (increased fuel consumption).



(“shaded panels may be missing”)



Source: Boeing 777 CDL (I fly the 777) pic.twitter.com/vQKcAC9Aw0— Poivron (@Poivron5) April 21, 2023

Configuration Deviation List

In de zogeheten Configuration Deviation List (CDL), een lijst die wordt opgesteld door de vliegtuigbouwer, in dit geval Boeing, en die deel uitmaakt van de Aircraft Flight Manual (AFM), staan onderdelen die gedurende een vlucht zouden mogen ontbreken zonder dat de machine niet meer luchtwaardig is. Op basis van een aantal voorwaarden wordt nagegaan of een onderdeel daadwerkelijk afwezig mag zijn. Fairingpanelen geven toegang tot de bekabeling en hydrauliek. Deze panelen zorgen er tevens voor dat de stroming in tact blijft. Missen er enkele dan wordt een vliegtuig aerodynamisch slechter. De betreffende 777 zal dus minder zuinig vliegen en meer brandstof moeten meenemen.

Ontbrekende nieuwe onderdelen

Het ontbreken van onderdelen bij de 777 hangt mogelijk samen met de sancties die een groot aantal (westerse) landen als vergelding op de oorlog in Oekraïne aan Rusland afkondigden. Een van die sancties is dat Airbus en Boeing geen reserveonderdelen meer naar Russische luchtvaartmaatschappijen mogen opsturen. Zij maken op grote schaal gebruik van deze (geleasede) toestellen. Aeroflot heeft meer dan honderd Airbus-vliegtuigen in dienst, terwijl zij beschikt over meer dan vijftig Boeing-machines. Airbus uitte al eerder haar zorgen over de veiligheid van deze vliegtuigen nu leveringen stopgezet zijn. Hoewel reserveonderdelen niet meer afkomstig zijn van de aanvankelijke eigenaren, besloot Rusland zelf onderdelen van de vliegtuigbouwers te kopiëren.