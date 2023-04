Harbers: ‘Daar is komende tijd alle inzet op gericht’

De meivakantie is begonnen. Mark Harbers, minister van Infrastructuur, verwacht dat taferelen van vorige zomer op Schiphol verleden tijd zijn.

Toen ontstonden op het grootste vliegveld van Nederland lange rijen in en voor de vertrekhallen. Er werden zelfs tenten buiten opgezet waar reizigers konden wachten. Het grootste probleem was het tekort bij de beveiliging. Daarnaast zou er gebrek aan werknemers zijn geweest bij de grondafhandeling. Een Transavia-vlucht vertrok daardoor zelfs zonder bagage. Anderzijds moesten sommige reizigers bij aankomst op Schiphol lange tijd op hun koffers wachten.

Drukke meivakantie voor de boeg

Deze meivakantie wordt opnieuw drukte op Schiphol verwacht. Gemiddeld verwelkomt de luchthaven 66.000 reizigers per dag. Ruud Sondag, CEO van het grootste vliegveld van Nederland, gaf al eerder aan dat veel veranderingen doorgevoerd zijn om de omstandigheden meer beheersbaar te maken. De afgelopen maanden heeft de luchthaven middels een wervingscampagne meer personeel weten binnen te harken. Ondanks de verbeterde omstandigheden zegt Harbers dat het ontstaan van een wachtrij ‘niet onmogelijk’ is. Hij geeft als voorbeeld voorafgaand aan de ministerraad bij onder meer RTL Nieuws aan dat op de weg ook altijd ‘zwarte zaterdagen’ zijn en voor 2022 eveneens wachtrijen ‘op de allerdrukste dagen’ ontstonden.

Nog steeds werk aan de winkel

In de afgelopen maanden vond tussen verschillende partijen overleg plaats. In december vorig jaar sloten Schiphol en vakbonden een akkoord over loonsverhogingen voor ruim 2.300 medewerkers. Op verbetering van werkomstandigheden wordt de komende tijd volgens Harbers nóg meer op ingezet. ‘We weten dat er veel werk is te verzetten bij de afhandelaren. Maar mijn ministerie, het ministerie van Sociale Zaken, Schiphol en de vakbonden hebben veel overleg, ook om te kijken hoe we de arbeidsomstandigheden structureel kunnen verbeteren. Daar is de komende tijd alle inzet op gericht’, aldus de minister van Infrastructuur.