Laatste mijlpaal voor Hoogeveense Fokker D.21

De herbouwde Fokker D.21 van Egmond Vintage Wings heeft eerder deze week de laatste testvlucht met succes volbracht. Met het testvliegrapport kan het Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) worden aangevraagd, schrijft de organisatie op social media.

Het verkrijgen van het BvL is een laatste grote mijlpaal voor het project en een bekroning op het werk van Jack van Egmond. In mei 2014 begon hij samen met kleinzoon Tom Wilps aan het herbouwen van een Fokker D.21. Het toestel is aangemerkt als herbouw en geen replica, omdat veel originele onderdelen zijn aangewend. Ook is voor de constructie gebruik gemaakt van oorspronkelijke bouwtekeningen. Van sommige essentiële onderdelen ontbraken die echter. Zo was er geen bouwtekening voorhanden van de bevestigingsbeugel die de vleugelligger verbindt met de romp.

In het museum ‘Crash 40-45’ in Aalsmeerderbrug staat het wrak van de originele D.21 ‘229’. Dat toestel stortte op 11 mei 1940 neer bij Nieuwkoop en werd in 1993 geborgen. In het wrak bevindt zich nog wel zo’n bevestigingsklos. Door middel van ‘reverse engineering’ kon alsnog een tekening worden gemaakt van dit onderdeel. Als eerbetoon kreeg de nieuwe D.21 ook het staartnummer 229.

In mei 2022 maakte de nieuwe D.21 ‘229’ de eerste vlucht, met Jac van Egmond jr. aan de stuurknuppel. Vervolgens is het afgelopen jaar gebruikt voor het uitvoeren van testvluchtprogramma. Britse testvlieger Dan Griffith verrichtte deze testvluchten. Op donderdag 20 april maakte Dan de laatste testvlucht van het programma. Als de rapportage van de testvluchten is ingediend bij het IL&T, staat niets meer inde weg om het Bewijs van Luchtwaardigheid toegekend te krijgen. Daarmee mag de enige luchtwaardige Fokker D.21 zijn opwachting maken op vliegshows in binnen- en buitenland!