Belarus gestart met onderhoud Russische vliegtuigen

De samenwerking tussen Belarus en Rusland wordt verder uitgebreid. Behalve voor lijnvluchten vliegen Russische vliegtuigen nu ook voor onderhoud naar Belarus.

Door de westerse sancties is het voor Russische luchtvaartmaatschappijen veel lastiger geworden een goede plek te vinden voor het vliegtuigonderhoud. Het gaat hierbij met name over het grote onderhoud dat elk vliegtuig ongeveer om de zes jaar moet ondergaan. De meeste onderhoudsbedrijven waar de airlines terechtkonden bevinden zich in landen waar samenwerken met Russische bedrijven niet meer is toegestaan.

Om deze reden stuurde Aeroflot onlangs voor het eerst een vliegtuig naar Iran voor onderhoud. De Iraanse maatschappij Mahan Air ontving de opdracht, met een optie voor verdere onderhoudsovereenkomsten. In juli vorig jaar gingen de Russen al een samenwerking voor de levering van onderdelen aan met Iran, dat er zelf veel ervaring mee heeft westerse toestellen in de lucht te houden, ondanks sancties.

Belarus

Nu kunnen Russische maatschappijen behalve in Iran ook in Belarus terecht. Belavia mag door een nieuwe samenwerking onderhoud uitvoeren aan vliegtuigen en bepaalde onderdelen die zich in de machines bevinden. Het lijkt er op dat het werk ook al is begonnen. Een Boeing 737-800 van Smartavia vloog namelijk enkele weken geleden al naar de hoofdstad van Belarus, terwijl de bestemming geen onderdeel is van het routenetwerk van de maatschappij.