Passagier vervolgd na kussen steward

Een Amerikaanse passagier wordt vervolgd voor het in de nek kussen van een steward die daar geen toestemming voor had gegeven. De passagier wordt ook verweten zich op andere momenten tijdens de vlucht te hebben misdragen.

De passagier was met Delta Airlines onderweg van Minneapolis naar Anchorage. Kort na het instappen zou de man al hebben gevraagd om een alcoholisch drankje. Toen hij dit niet direct kreeg van het personeel zou de reiziger zijn humeur zijn omgeslagen.

Later in de vlucht kwam de man bij de toiletten een steward tegen die hij ‘knap’ noemde. Na een kort gesprek kuste de passagier het personeelslid in zijn nek, waarna de steward naar een ander deel van de cabine is verplaatst.

De man is uiteindelijk, na enkele alcoholische drankjes, in slaap gevallen. Na de landing in Anchorage is de passagier gearresteerd. De reiziger zegt zich niets van het incident te kunnen herinneren.