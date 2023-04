Presidentiële Boeing 787 eindelijk verkocht

Jarenlang probeerde de Mexicaanse president een koper te vinden voor zijn Boeing 787 Dreamliner. Het toestel is nu verkocht aan een andere regering.

Na ruim vier jaar is er eindelijk een gegadigde voor de Boeing 787 met registratie XC-MEX. De Mexicaanse regering kondigde aan dat het vliegtuig is verkocht aan de regering van Tadzjikistan. Het toestel ging voor 84 miljoen euro van de hand en zal Mexico binnen een week verlaten. De machine biedt plaats aan slechts 72 passagiers. Verder is er een presidentiële suite aan boord die onder andere is uitgerust met een bad.

De 787 werd in 2018 te koop gezet door Andrés Manuel López Obrador, de president van Mexico, die het een ‘faraonisch en onfatsoenlijk vliegtuig’ noemde. De opbrengst van de verkoop moet ten goede komen aan de Mexicaanse bevolking die grotendeels in armoede leeft. De president is van mening dat regeringsfunctionarissen prima met lijnvluchten kunnen vliegen. Zelf vliegt hij uitsluitend in de economy class. López Obrador beloofde het ingezamelde geld te investeren in de bouw van twee ziekenhuizen in de steden Tlapa en Tuxtepec.

Luchtvaartmaatschappij

In de jaren dat de 787 te koop stond werd besloten het toestel in de toekomst voor een ander doel in te zetten. Het vliegtuig zou dan commerciële vluchten gaan uitvoeren voor een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij onder auspiciën van het leger. De nieuwe maatschappij, Mexicana, moet volgens de planning dit jaar haar eerste vluchten gaan uitvoeren, zij het wel zonder de Dreamliner.