Cabinepersoneel dient klacht in over Air India-piloot

Er is een onderzoek gestart naar een Air India-piloot die tijdens een vlucht een vriendin uitgenodigde in de cockpit. De vlieger vroeg het cabinepersoneel meermaals om opmerkelijke gunsten.

Het incident gebeurde op 27 februari aan boord een Air India-vlucht van Dubai naar Delhi. Een lid van het cabinepersoneel diende de klacht in bij de Indiase luchtvaartregulator DGCA. Volgens de medewerker schond de piloot belangrijke cockpitregels.

De vlieger vroeg het cabinepersoneel onder andere om kussens naar de cockpit te brengen. Tevens gaf hij opdracht om hapjes en alcoholische dranken te serveren, waarop de klager zei dat het geen goed idee was omdat alcohol niet is toegestaan in de cockpit. Hierop reageerde de gezagvoerder fel en onbeschoft. De piloot zou ook seksistische opmerkingen tegen het cabinepersoneel hebben gemaakt.

Voorafgaand aan de vlucht vroeg de captain of de vrouw een upgrade kon krijgen naar de businessclass, maar dit bleek niet mogelijk. Uiteindelijk zat ze ruim een uur in de cockpit op de jumpseat en kreeg businessclass-eten en drinken geserveerd. De copiloot was volgens het cabinepersoneel aan het slapen toen de gezagvoerder omgekeerd zat en met de vrouw aan het kletsen was. Air India laat weten dat het voorval zeer serieus te nemen en volledig te zullen meewerken aan het onderzoek van de DGCA.

India

Het aantal incidenten aan boord van Indiase vluchten stijgt de laatste tijd hard. Het grootste verschil met de eerdere is dat het dit keer misging in de cockpit. In de meeste gevallen betreft het dronken passagiers die zich misdragen in de cabine.