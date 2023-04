JetBlue geeft details over eerste vluchten naar Schiphol

JetBlue start per 29 augustus met vluchten tussen New York en Amsterdam. Vanaf 20 september verbindt de Amerikaanse maatschappij ook Boston met Schiphol.

De ticketverkoop voor de vluchten naar New York en Boston is vandaag van start gegaan. Retourvluchten zijn te boeken vanaf 399 euro in economy of 1299 euro in de ‘mint’ business class.

De vlucht naar New York vertrekt om 13:35 uur vanaf Schiphol en arriveert om 16:00 uur in de Verenigde Staten. De terugvlucht vertrekt om 22:00 uur vanuit New York en landt om 11:35 uur op Schiphol.

De vlucht naar Boston vetrekt om 11:35 uur vanaf Schiphol en arriveert om 14:00 uur. De terugvlucht vertrekt om 20:00 uur vanuit Boston en landt om 09:35 uur op Schiphol.

JetBlue is al langer bezig met haar trans-Atlantische uitbreiding. De maatschappij zet haar A321LR’s al in naar Londen Heathrow en Londen Gatwick. In juni start de maatschappij ook met een nieuwe route tussen New York en Parijs.