Groot lek in beveiligingssysteem Schiphol

Ex-werknemers die niet meer op Schiphol werken, kunnen nog altijd het luchthaventerrein betreden als zij hun Schipholpas hebben bewaard. Een beveiligingslek als dit kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid op het vliegveld.

Volgens een onderzoek van het Youtube-kanaal Vrije Vogels is het beveiligingssysteem van Schiphol ‘zo lek als een mandje’. Meerdere oud-medewerkers van de luchthaven hebben na hun vertrek nooit hun werkkleding en Schipholpas ingeleverd. Om te bewijzen dat de beveiliging inderdaad lek is, ging één ex-werknemer undercover met een verborgen camera.

Op de video is te zien hoe de man, die al een hele tijd niet meer werkzaam is op Schiphol, gemakkelijk toegang krijgt tot het vliegveld. Eerst trekt hij op een nabijgelegen parkeerplaats zijn oude werkkleding aan. Bij de poort scant hij vervolgens zijn Schipholpas. De poort gaat open en de man betreedt het luchthaventerrein. Later in de video loopt hij tussen de vliegtuigen, zonder enige verdenking van het aanwezige personeel. Uiteindelijk kan de klokkenluider Schiphol zonder enig probleem weer verlaten.

Reactie Schiphol

Sven van der Meulen, verslaggever bij Vrije Vogels, meldde zich na het onderzoek direct bij Schiphol om vragen te stellen en het onderzoek uit te leggen. Tot zijn verbazing werd hem gevraagd een mail te sturen en af te wachten of er een afspraak zou worden ingepland. Na drie keer mailen kreeg de verslaggever te horen dat hij niet welkom was voor een gesprek. Van der Meulen is verbaasd over de houding van Schiphol. Het gaat namelijk over de veiligheid van passagiers, medewerkers en soms ook zeer belangrijke personen zoals wereldleiders. Hij richtte zich daarom naar de Tweede Kamer om zijn bevindingen te delen.

Tweede Kamer

Anne Kuik, Kamerlid van het CDA, reageert in tegenstelling met Schiphol geschokt en benadrukt de mogelijke gevolgen van de situatie. Volgens Kuik liggen ‘de kansen gewoon open voor criminelen’ en weten zij de wegen te vinden om een luchthaven binnen te dringen. In de Tweede Kamer wil ze vragen stellen over het probleem. Ze geeft aan dat Schiphol zich mogelijk politiek moet verantwoorden.

Rapport

In 2020 bleek uit een rapport over georganiseerde misdaad rond Schiphol dat er toen al gaten zaten in de beveiliging van de luchthaven. Het bedrijf gaf destijds aan er extra geld en tijd in een oplossing te steken, al lijkt het probleem allesbehalve verholpen.