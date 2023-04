Russische bureaucratie probleem voor Sukhoi Superjet

Russische maatschappijen moeten noodgedwongen de brandstoffilters van hun Sukhoi Superjets om de paar dagen wassen. Nieuwe filters zijn niet verkrijgbaar en een binnenlands alternatief wordt niet gecertificeerd.

De Sukhoi Superjet is voor een groot deel afhankelijk van westerse onderdelen. De motoren, PowerJet SaM146’s, zijn samen met het Franse Safran ontwikkeld, waardoor deze voor een groot deel bestaan uit Franse onderdelen.

Alhoewel veel basisonderhoud aan de motoren met in Rusland geproduceerde onderdelen kan worden uitgevoerd is dit niet het geval voor de brandstoffilters, die na grofweg 2000 vlieguren vervangen moeten worden. Een in Rusland geproduceerd vervangend filter wordt momenteel nog getest door de luchtvaartautoriteit en zal naar verwachting niet voor het einde van het jaar worden goedgekeurd.

Het is mogelijk om de filters te wassen, in plaats van deze te vervangen. Het wassen van een filter houdt deze echter slechts enkele vlieguren schoon, waarna een nieuwe wasbeurt nodig is. Het regelmatig wassen leidt bij Russische maatschappijen tot een capaciteitstekort, terwijl de vraag naar vliegreizen in het land juist sterk toeneemt.