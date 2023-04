Defensie: ‘Nederlandse luchtbrug werkt goed’

Het Nederlandse evacuatieproces, waarbij een luchtbrug is opgezet tussen Jordanië en Soedan, verloopt volgens Defensie tot nu toe ‘gesmeerd’.

Met twee C-130 Hercules-toestellen worden sinds zondag evacuatievluchten vanuit Soedan uitgevoerd. Inmiddels hebben er vijf Nederlandse evacuatievluchten plaatsgevonden, en dat aantal loopt met de dag verder op. Bovendien kwam dinsdagavond de eerste groep evacués aan in Nederland. De groep, die zowel uit Nederlanders als personen met een andere nationaliteit bestond, werd vervoerd met een Airbus A330 van de NAVO-vliegtuigenpool en landde op Vliegbasis Eindhoven. Op de basis van Defensie kwamen tevens twee bussen vanuit Berlijn aan met 43 Nederlanders die door een Duits militair luchttransport uit Soedan waren geëvacueerd.