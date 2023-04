EU stuurt aan op SAF

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt dat aan luchtvaartmaatschappijen in Europa bindende doelen oplegt ter vergroting van het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Dit teneinde een concurrerende markt voor groene brandstoffen op gang te brengen en de ecologische voetafdruk van de luchtvaartsector te verminderen.

Na nachtelijke besprekingen bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten dinsdag net voor middernacht een akkoord. Door de nieuwe maatregelen zou de vraag moeten groeien naar duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF), die netto geen CO2-uitstoot of in elk geval een lagere CO2-uitstoot hebben dan kerosine uit fossiele brandstoffen. Voorlopig worden deze brandstoffen in kleine hoeveelheden geproduceerd en zijn ze veel duurder dan conventionele vliegtuigbrandstof.

Brandstofleveranciers moeten ervoor zorgen dat twee procent van de brandstof die beschikbaar wordt gesteld op EU-luchthavens in 2025 SAF is. Dit aandeel moet vervolgens oplopen tot zes procent in 2030, twintig procent in 2035 en geleidelijk aan tot zeventig procent in 2050. Vanaf 2030 moet ook 1,2 procent van de brandstoffen synthetisch zijn, oplopend tot 35 procent in 2050. Synthetische brandstoffen worden gemaakt met behulp van afgevangen CO2-emissies.

Hoewel er nu sprake is van een deal betekent dit nog niet dat die direct geïmplementeerd is. De EU-landen en het EU-parlement moeten elk de deal goedkeuren voordat die in een wet kan worden omgezet. Dat proces is meestal echter een formaliteit waarbij vooraf overeengekomen deals zonder wijzigingen worden doorlopen.

Ondersteuning voor uitdaging

De luchtvaart wordt beschouwd als een van de sectoren die het moeilijkst is om koolstofvrij te maken, met emissieloze vliegtuigen die pas over meer dan tien jaar worden verwacht. Duurzame brandstof wordt gezien als een manier om op korte termijn de CO2-voetafdruk van vliegreizen geleidelijk te verkleinen. Een woordvoerder van Air France-KLM zei dat de luchtvaartmaatschappij van plan is de EU-doelstellingen te overschrijden en zichzelf tien procent SAF-gebruik in 2030 als doel heeft gesteld. Luchtvaartmaatschappijen zullen ongeveer € 2 miljard aan financiering ontvangen van de EU-koolstofmarkt om hen te helpen bij de overstap op SAF.

Biobrandstoffen kunnen meetellen voor de belangrijkste SAF-doelstellingen als ze voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de EU. Koolstofarme waterstof geproduceerd uit kernenergie komt ook in aanmerking – een overwinning voor landen als Frankrijk met een groot aandeel in atoomenergie. Campagnegroep Transport & Milieu uitte kritiek op de opname van sommige biobrandstoffen, waaronder dierlijke vetten, die tekorten zouden kunnen veroorzaken in andere industrieën, zoals de productie van huisdiervoer.