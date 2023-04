Luftwaffe onderschept weer Russen boven Oostzee

Drie Russische militaire vliegtuigen die zonder transpondersignalen vliegen, zijn onderschept in het internationale luchtruim boven de Oostzee, zo meldt de Duitse Luftwaffe woensdagochtend op Twitter.

Duitsland en Groot-Brittannië stuurden Eurofighter-gevechtsvliegtuigen de lucht in om de twee Sukhoi Su-27’s en één Ilyushin Il-20 vliegtuig te onderscheppen. De Duitsers plaatsten verschillende afbeeldingen van de onderschepte Russen online die tijdens de actie zijn gemaakt. Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

NATO Air Policing

Russische militaire vliegtuigen vliegen regelmatig van het vasteland van Rusland naar Kaliningrad en terug, wat betekent dat dergelijke ontmoetingen met de Russen vrij routinematig zijn in de regio. Omdat de NAVO-landen Estland, Letland en Litouwen geen eigen straaljagers hebben, beveiligt de militaire alliantie sinds 2004 het Baltische luchtruim in Noordoost-Europa. Daartoe brengen de bondgenoten –waaronder ook Nederland– regelmatig straaljagers en personeel over naar de Baltische staten die grenzen aan Rusland.

Begin april, na acht maanden, droeg de Bundeswehr de leiding van de NAVO-luchtruimbewakingsmissie over aan Groot-Brittannië. Tot het einde van de maand zal de Duitse luchtmacht die echter blijven steunen. Begin mei moet de missie voor hen zijn afgerond en moet de verhuizing beginnen. In de gezamenlijke NATO Air Policing patrouilleren Duitse en Britse straaljagers in gemengde groepen in het luchtruim. Omdat beide luchtmachten met de Eurofighter vliegen, zijn de processen op de grond en in de lucht gemakkelijker te coördineren.