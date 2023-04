Nieuwe vrachtmaatschappij One Air kan van start

In het Verenigd Koninkrijk kan de gloednieuwe vrachtmaatschappij One Air haar vliegactiviteiten gaan opstarten. Het bedrijf heeft haar Operators’ Certificate toegekend gekregen door de Civil Aviation Authority (CAA). One Air verwacht vanuit het VK vooral naar Europa, het Midden-Oosten en Azië te gaan vliegen. De Britse nieuwkomer zal uiteindelijk ook vrachtdiensten aanbieden naar de VS.

One Air heeft als eerste toestel een Boeing 747-400BDSF geleased van Aerotranscargo uit de Verenigde Arabische Emiraten. Met deze bijna 32 jaar oude machine, registratie G-UNET, is de maatschappij de enige Britse gebruiker van de Jumbo. In de loop van 2023 zal een tweede 747-400 in gebruik genomen worden. Naar gelang van de vraag zal One Air daarna de vloot verder uitbreiden. Ook wordt dan de keuze voor de 747 geëvalueerd en worden wellicht andere types overwogen.

Operationeel

In de afgelopen tijd heeft One Air een team van 90 luchtvracht- en luchtvaartprofessionals geworven en een 40-koppige vliegtuigbemanning met piloten gerekruteerd. Deze medewerkers zijn met name afkomstig van Cathay Pacific, Emirates Airline, Norwegian Airlines en enkele andere grote luchtvaartmaatschappijen. De Boeing die de vrachtmaatschappij in gebruik heeft is er een van het type 747-400BDSF. Dit is een omgebouwd passagiersvliegtuig zoals bij veel vrachtmaatschappijen over de hele wereld in gebruik is. De Jumbo begon haar carrière bij Air Canada, vervolgde die bij Air China en ging in vrachtuitvoering door bij respectievelijk het Turkse MyCargo, het Slowaakse Air Cargo Global en het Armeense Aerotranscargo.