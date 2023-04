Airbus: subsidies VS bedreiging voor Europa

Airbus maakt zich ernstige zorgen over het grootschalige steunpakket waarmee de Amerikaanse regering de industrie van de Verenigde Staten wil vergroenen. De Europese vliegtuigbouwer noemt de voorgenomen maatregelen van de regering van Biden een “gevaar” voor Europa.

Topman Guillaume Faury van Airbus windt er geen doekjes om. De honderden miljarden dollars aan subsidies en fiscale voordelen die president Joe Biden wil uitdelen aan bedrijven die in de VS investeren in de energietransitie, bedreigen de Europese Unie. Europa heeft er volgens Faury namelijk geen goed antwoord op.

Faury ziet de Inflation Reduction Act wel als goed nieuws voor de vergroening van de luchtvaartindustrie omdat er ook steun bij zit voor duurzamere vliegtuigbrandstoffen. Vanuit Europees perspectief vreest hij echter voor de gevolgen: ‘Dit lokt investeringen naar de Verenigde Staten, dus het is erg ongunstig voor de Europese industrie’, stelt hij. ‘Als Europeaan denk ik dat de IRA erg gevaarlijk is voor Europa, en Europa heeft veel moeite met reageren.’

Faury is van mening dat de maatregelingen die vanuit Brussel de verduurzaming moeten bewerkstelligen vaak lastenverzwaringen zijn in plaats van ondersteuning. ‘Europa heeft gekozen voor dwingendere maatregelen, via belastingen en barrières, om de eigen industrie te veranderen.’ Airbus zou graag zien dat de lijn van de VS gevolgd wordt door de EU en dat er meer positieve stimulansen komen.