Apache maakt voorzorgslanding op Maastricht

Een Apache-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht moest afgelopen woensdagmiddag uit voorzorg een landing maken op Maastricht Aachen Airport (MAA). De bemanning kon de gevechtshelikopter veilig verlaten.

Defensie laat weten dat de technische dienst naar het Limburgse vliegveld is afgereisd. Een woordvoerder zei dat volgens procedure is gewerkt na een indicatie van een mogelijke storing. ‘Het toestel wordt nagekeken en als alles in orde is gaat het weer terug naar de basis in Gilze-Rijen’, aldus het bericht gisteren. Militaire toestellen maken alleen bij hoge uitzondering gebruik van het vliegveld bij Maastricht.

Instandhoudingsprogramma

De Apache-helikopters van de Koninklijke Luchtmacht ondergaan op dit moment gefaseerd een modernisering. Het zogenoemde Apache Remanufacture-programma startte in 2020 en duurt tot in 2025. In die periode wordt de complete Apache-vloot onder handen genomen. De Apache Delta (AH-64D) wordt gemoderniseerd tot de nieuwe standaard: de Apache Echo (AH-64E). Dankzij de remanufacture beschikt Defensie zodoende over moderne en betaalbare toestellen die tot 2050 inzetbaar zijn. Daarvoor ondergaan ze een grondige ingreep. De 28 ‘Delta’s’ worden compleet herbouwd en gereviseerd. Ze krijgen een nieuwe romp, transmissie en rotorbladen. Ook wordt het motorvermogen vergroot. Bovendien worden ze voorzien van een betere missie-uitrusting. De ‘Delta’ is sinds 1997 in gebruik. Met het oog op de huidige dreigingsontwikkelingen is modernisering noodzakelijk om operationeel relevant te blijven. Voorts worden ondersteuning en onderhoud erg kostbaar, doordat het aantal gebruikers steeds verder afneemt.

Afgelopen oktober werd in Mesa, Arizona, het eerste gemoderniseerde exemplaar overgedragen. ‘Het is een eer om de eerste gereviseerde Apache Echo te mogen ontvangen. Deze vernieuwde gevechtshelikopter is een grote verbetering en geeft de Koninklijke Luchtmacht meer gevechtskracht en situational awareness. Deze eerste levering is een belangrijke stap in de modernisering van onze gehele Apache-vloot’, zei viceadmiraal Arie Jan de Waard, directeur van de DMO tijdens de ceremonie die daarbij kwam kijken.