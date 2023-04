KLM en AeroDelft samen in de lucht

Per 1 april 2023 neemt ook KLM deel aan het Project Phoenix, het bouwen van een waterstofvliegtuig. AeroDelft, een interdisciplinair studententeam van meer dan vijftig universiteitsstudenten gelieerd aan de TU Delft, houdt zich al enkele jaren bezig met dit project waarbij ook wordt samengewerkt met Airbus.

Met dit initiatief willen KLM en AeroDelft een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van waterstoftechnologie en de daarbij behorende randvoorwaarden waaronder certificering, regelgeving en infrastructuur. De technologieën die op dit moment in ontwikkeling zijn kennen nog veel uitdagingen, zoals de distributie en het transport van vloeibare waterstof. Het project bestaat uit de ontwikkeling van een drone, het Phoenix-prototype, die als startpunt dient voor een bemand vliegtuig: de Phoenix Full-Scale.

De drone is een 1:3 schaalmodel van een gemotoriseerd zweefvliegtuig. Het veertig kilogram wegende toestel heeft een spanwijdte van 5,7 meter en is voorzien van een brandstofcel die 1,5 megawatt aan stroom kan opwekken voor de aandrijving van de elektrische motor. Het bereik is driehonderd kilometer. Vorig jaar zomer maakte het prototype-vliegtuig tijdens het AeroDelft zomer-event op Breda International Airport de eerste vlucht. Behalve met het prototype taxiede het studententeam van AeroDelft tijdens datzelfde event ook voor het eerst met hun bemande full-scale vliegtuig. Dit toestel, dat eerst een vierzitter was, is inmiddels omgebouwd tot een tweezitter en weegt maximaal 920 kilogram. AeroDelft is bezig met het testen van de waterstofsystemen in het frame. Het streven is het bemande vliegtuig in 2024 te laten vliegen met gasvormige waterstof en later, in 2025, met vloeibare waterstof.

Wouter van der Linden, teammanager AeroDelft toont zich verheugd te kunnen samenwerken met KLM: ‘Het voelt erg lonend om ondersteund te worden door zo’n grote speler in de industrie. Samen gaan we hard werken aan het realiseren van nieuwe en innovatieve technologieën en het onderwijzen van de ingenieurs van de toekomst.’ Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development bij KLM stelt op zijn beurt dat de samenwerking met AeroDelft goed past bij de leidende rol die deze luchtvaartmaatschappij graag wil spelen bij de vernieuwing van de luchtvaart. ‘De denkkracht en oplossingen van de nieuwe generatie zijn nodig om out-of-the-box te denken’, aldus Ter Voert.